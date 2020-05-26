何時發病？公車肇事直接回站 司機稍後中風

吳姓司機肇事後將車開回停車場。 圖／取自臉書我愛大甲2

豐原客運司機吳姓男子昨天上午開車在大甲鬧區連撞停路邊的八輛轎車和休旅車，肇事後未停，直接開回公司停車場，被民眾目擊追上後報案；吳被帶回派出所出現手抖、暈眩，送醫檢查出急性腦中風，住進加護病房急救。警方不排除吳肇事時已發病，還要釐清。

警方說，五十三歲吳姓司機被帶回派出所時，神情正常，但不發一語，警方以「拒答」要他在筆錄簽名時他手發抖，站起暈眩險跌倒，通知救護車送醫，到院已意識不清、無法言語、身體右側無力，經電腦斷層掃描，才確定急性缺血性腦中風。

光田醫院神經內科主治醫師柯麗櫻說，缺血性（梗塞性）腦中風病程速度、症狀和梗塞地方、程度、身體狀況有關，臨床曾見有人起初手指麻，慢慢整支手臂麻才就診；吳姓司機一開始沒出現身體手腳不能動，但影響了語言能力和反應，是腦中風明顯症狀。

一輛公車在中市大甲區連撞路邊八輛車，有些車輛被從路邊撞到路中。 圖／民眾提供

警方調查，吳昨天上午六點多駕駛客運，在大甲市區突失控連撞停路邊八輛車，一名目擊者一度和公車距離只有十公分，被嚇一跳，另有一名婦人也險些被撞及。

吳肇事後開車回公司停車場，一名男子騎單車追上後報案，警方前往將人帶回。事後勘查，公車右前方也嚴重凹陷，右車門玻璃全破，被撞八輛車也部分毀損嚴重；目擊民眾提供影片顯示，司機開車回停車場後，還正常清理碎片，拿起水瓶再下車。

豐原客運說，吳任職十八年，表現正常，無客訴，前天休假；昨天到班開早上六點十分班車，肇事時車上沒客人，沒說為何肇事不停。台中市勞動檢查處表示，將調查司機近半年出勤記錄追查有無過勞情形。