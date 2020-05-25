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桃市深夜火燒車 3人死亡
桃園市大園區今天晚上10時多， 一輛汽車高速行經大園區大竹南路，疑因轉彎不慎撞上電線桿，突然起火燃燒，火勢猛烈，車內三人來不及逃出。桃園市消防局動員十車近廿人緊急前往撲滅火勢，將副駕駛座上的1人拉出車外，撲滅身上火勢，但他已無生命跡象，車上另2人燒成焦屍，警方、消防局仍在調查火燒車事故原因。
警方調查，今晚10點03分許，這輛汽車因不明原因撞上大竹南路上的一根電線桿，車子馬上陷入一片火海 ，消防人員趕到，發現副駕駛座有1名男性下半身著火，消防人員將他拉出車外，將他身上火勢撲滅，但已無生命跡象。
消防人員在十分鐘後將火勢撲滅，但駕駛與乘客共3人都被燒成焦屍。初步調查，車子可能是撞擊電線桿才起火。
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