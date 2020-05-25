公車司機疑疲勞駕駛 追撞前方公車5乘客受傷

台北市南港區八德路四段，今晚８時許，發生一起公車追撞事故，306公車蔡姓司機，疑似疲勞駕駛，精神不濟追撞前方在公車停靠區，正在停等的205公車，導致5名乘客受傷，其中2人送往醫院治療。

南港警方指出，今晚8點14分，32歲蔡姓司機，沿八德路四段東往西方向行駛至肇事處，疑似精神不濟，撞到前方的由57歲鄒姓司機駕駛的205公車，由於205公車在公車停靠區亭等車，車上無乘客受傷，但肇事的306號公車則有3名乘客輕傷，2名乘客跌倒受傷，年約50及20歲，送往忠孝醫院治療。

警方指出，蔡姓駕駛並無酒駕，自述是因為精神不濟不慎追撞，306號公車擋風玻璃碎裂，遭撞的205公車車尾則凹陷，公車事故並不影響車輛通行，目前已拖走一輛公車，尚在等候拖吊車到場處置。

台北市交通局主秘楊欽文表示，目前公運處已經請追撞前車的三重客運調閱車輛的行車影像，也將專案稽查三重客運駕駛是否有超時工作，若警方判定肇事權責在三重客運，公運處也會依照公路法裁罰。