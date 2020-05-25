落實公安 新北市府視察永和錢櫃火警演練

台北林森錢櫃大火日前造成重大傷亡，新北市副市長謝政達下午率隊前往永和區的錢櫃KTV樂華店，視察場所自衛消防編組演練，由錢櫃執行長連福財陪同；市府希望透過消防安檢與稽查，降低公安疑慮。

錢櫃永和樂華店下午模擬5樓5050包廂因電器因素引發火警的自衛消防編組演練，消防局另針對消防安全設備，包含滅火器、火警自動警報設備、廣播設備等進行稽查，未發現異常。

新北市政府本月起推動「新北市視聽歌唱場所加強消防安全檢查專案計畫」，清查轄內468間視聽歌唱場所；謝政達指出，自1日實施專案計畫起，除了已停業18家場所外，其餘轄內450家場所均已檢查完畢，其中有46家場所設備不合規定，91家場所防火管理不合規定，11家場所防焰物品不合規定，均開立限期改善單，並持續複查、突襲檢查直到複查合格為止。