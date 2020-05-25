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假裝顧客偷店員手提包 1小時再偷客人皮包…女慣竊今落網
魏姓女子昨天先後到基隆市仁愛市場和一家炒麵店涉嫌行竊，作案過程畫面被PO上臉書引發討論。基隆市警方查出她的身分，今天下午在愛三路將她逮捕，起出部分贓證物，偵詢後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
昨天下午3點半多，51歲魏女穿著黑色上衣、藍色裙，走進仁愛市場一家賣乾貨的商店後，佯裝在店內貨架選看商品，再趁店員未注意，偷走店員放在店內的手提包，得手後假裝苦無其事離開。
案發後1小時，魏女又到相距市場不遠的知名麵店行竊，她先佯裝是店員要清潔桌面，單手拿抹布擦桌子時，另一手伸進正在吃麵客人的包內偷走皮夾，後因客人很快察覺皮夾不見了，馬上丟下剛得手的皮夾。當時客人懷疑是魏女偷竊，但自認沒證據未報案。
魏女兩度行竊過程都被監視器拍下，有人將竊嫌畫面和犯案手法上傳臉書社團，引起討論。
基隆警一分局偵查隊及案發地忠二路派出所、延平街派出所召開專案會議，延平街派出所員警認出影像中的女竊賊，就是竊盜慣犯魏女，分頭查緝。今天下午2點多，忠二路派出所員警在愛三路將她逮捕。
警一分局表示，民眾到人潮聚集處所，應多注意身旁路人是否有異常舉動，並將財物置於視線內或可防扒位置，避免遭竊；也籲請各商家多裝設錄影監視器，協助辦案，共同維護治安。
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