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「有批稻穀好便宜！」警聯合農會阻詐保住老農百萬積蓄

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東內埔警分局內埔派出所長黃明弘與警員李嘉祥日前接獲內埔地區農會通報，八旬鍾姓老農到農會提款170萬，說要投資稻穀農作物，農會信用部直覺有異，且老農遲不肯透露錢的用途，通知警方到場，老農起初不放棄仍想要將錢，警方妥協下將錢匯到老農自己的郵局帳號，警方再到郵局提醒行員時，老農竟跟著到郵局要提領，最後在警方苦口婆心的勸說下，老農才恍然大悟，感謝警方協助。

內埔所指出，當天接到通知趕赴農會，鍾姓老農拿匯款單到櫃檯，行員驚見匯款金額高達上百萬元，關心用途，但是老農不理會回覆，行員擔心受騙請求派出所協助。

一開始，老農不願向警方透露領款用途，警方向老農說明各種詐騙手法與案例，才突破心防，告訴警方，前幾天接到陌生來電，電話中男子佯稱「有批稻穀好便宜！」可以低價購買農作物轉手賺取價差，老農聽聞深信不疑，才按照電話指示到農會，領取170萬元。

警方苦口勸說老農，老農仍堅持將錢換到郵局帳號，警方妥協，讓老農將錢匯到老農自己的郵局帳號，警方不斷提醒老農「不要把錢領出來！」警方擔心老農會再到郵局提領出來，老農將錢匯到郵局後，警方再到郵局提醒行員，多注意老農提領情況，正當警方跟郵局說完後要離開時，老農竟出現在郵局。

警方再度勸說老農「這是騙集團慣用手法」，且對方在電話中也沒有表名身分，這才讓老農恍然大悟。分局長蔡耀順說，詐騙集團手法層出不窮，各種說詞不同，接到類似電話謹記「冷靜、查證、報案」。

警方苦口婆心勸說老農，不要將錢提領出來。記者劉星君／翻攝
警方苦口婆心勸說老農，不要將錢提領出來。記者劉星君／翻攝
警方苦口婆心勸說老農，不要將錢提領出來。記者劉星君／翻攝
警方苦口婆心勸說老農，不要將錢提領出來。記者劉星君／翻攝

郵局 詐騙集團 屏東

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