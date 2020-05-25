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陸籍盜抽砂船疑超量翻覆！10船員不敢求援 金門跳海逃生
金門最南方東碇島海域昨晚遭到一艘中國大陸籍「海順達069號」抽砂船盜抽砂石，然疑似因超量不慎翻覆，10名船員跳海求生，在附近作業的另一艘陸籍抽砂船驚見後，即刻前往救援。由於當地為禁制水域，陸船救援後便迅速駛離，翻覆掉抽砂船則沉沒在東碇島南方。
海巡署表示，陸籍抽砂船昨日晚間疑似越界進行違法抽砂作業，因此事件發生時，第一時間不敢向外尋求援救，而是由附近作業的陸籍抽砂船協助。
據了解，「海順達069號」應為載運超量導致翻覆，船上10名人員在緊急下皆跳海逃生，事後被另艘附近作業陸籍抽砂船救起，獲救後陸籍抽砂船即刻駛離現場。
而翻覆的「海順達069號」疑似沉沒在禁制水域的東碇島海域內，海巡署目前也透過管道了解事故發生原因。
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