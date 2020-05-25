陸籍盜抽砂船疑超量翻覆！10船員不敢求援 金門跳海逃生

房客按時繳房租是一件正常不過的事！但在中壢租房子的房客，三個月沒繳房租，已經欠了共5萬1千元，不還錢之外，甚至還繼續在裡面開麻將賭桌，請他們直接搬出去或是找警察都沒用，還大聲嗆說「房東給人家欠錢很正常」、「你不知道因為疫情可以拖延嗎？」，一段21秒的大聲叫囂影片曝光，讓網友超怒。

2020-05-26 09:45