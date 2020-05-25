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丈夫吵架朝妻子潑汽油後逃逸 警方尋人中
台北市中山區龍江路今晚6時許，發生一起夫妻吵架案，年約50多歲的先生疑似動怒，竟持汽油潑向妻子，隨即逃離現場，妻子嚇得報案求助，警方到場後發現她的上衣留下些許汽油，將找出涉嫌潑汽油的丈夫，調查事件發生原因。
警方獲報後，立即趕往位在5樓的住宅，發現是50多歲的夫妻吵架，先生疑似朝太太潑汽油，並無持打火機，也沒有作勢要點火，隨即離開家中。警方稍晚將製作被害人筆錄，也正找尋涉案的丈夫，釐清是否預謀犯案，事先購買汽油等。全案是否構成恐嚇或公共危險未遂等罪嫌，尚待釐清中。
據悉，夫妻之間並無保護令，平時也無接獲此住處家暴案。北市消防局今晚6點28分獲報為民服務案，龍江路365巷住宅疑似有冒煙、焦味等，但到場後發現，有人在屋內潑灑汽油，現場無人受傷，狀況解除，消防人員均離開現場。
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