丈夫吵架朝妻子潑汽油後逃逸 警方尋人中

台北市中山區龍江路今晚6時許，發生一起夫妻吵架案，年約50多歲的先生疑似動怒，竟持汽油潑向妻子，隨即逃離現場，妻子嚇得報案求助，警方到場後發現她的上衣留下些許汽油，將找出涉嫌潑汽油的丈夫，調查事件發生原因。

警方獲報後，立即趕往位在5樓的住宅，發現是50多歲的夫妻吵架，先生疑似朝太太潑汽油，並無持打火機，也沒有作勢要點火，隨即離開家中。警方稍晚將製作被害人筆錄，也正找尋涉案的丈夫，釐清是否預謀犯案，事先購買汽油等。全案是否構成恐嚇或公共危險未遂等罪嫌，尚待釐清中。