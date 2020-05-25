工人清疏汙水管昏迷 北市衛工處：要求廠商負起責任

台北市內湖區新湖二路52號對面，台北市衛工處委託廠商進行汙水管線清理及檢視，卻傳出4名工人暈眩昏迷，警消獲報後，將4名工人送醫急救；台北市衛工處表示，初步研判缺氧所致，2名工人恢復清醒、2工人仍不穩定，現場已停工，並要求廠商負起責任，慰問工人及家屬。

台北市衛工處表示，該地點在的汙水管線，出現油脂堵塞的狀況，並交由委外廠商宇泰豐公司，進行汙水管線清理及檢視，在工程開始前，有做通排風及氣體監測，並派遣1名工人下去。

不過，在施作約30分鐘後，該名工人突然暈眩，有2名工人趕進下去搶救，但也跟著暈眩，另1名工人探頭下去，也出現昏迷狀況，最後警消獲報到場搶救。

台北市衛工處指出，在汙水管線的局限空，可能會有硫化氫、甲烷、一氧化碳等氣體，研判是氧氣量過低，導致工人暈眩。