老翁遭女騎士追撞卻逃離現場 警方：構成肇事逃逸罪

雲林斗六西平路今天上午10時許發生兩台機車相撞的事故，機車騎士雙雙倒地，附近住戶都紛紛出門查看，幫忙報警及叫救護車，未料其中一方疑似因為害怕，騎車逃離現場，一旁熱心的電動車行李姓老闆馬上騎電動車追趕，但對方已騎遠，留下另一方等待救護人員協助送醫。

目擊者表示，兩台機車一台直行，一台準備從內線車道往外騎，當時看到直行的老翁愈騎愈往內側雙黃線偏移，恰好後方女騎士準備往外車道騎，一不小心追撞了老翁機車，兩人雙雙倒地，原以為兩人皆會待在原地等警方到場處理，沒想到老翁疑似因為害怕而騎車逃離。

「別走！等一下！」附近熱心店家發現老翁準備起身，騎機車逃逸，馬上回店內騎電動車追趕，但當時老翁已經騎遠，最後仍沒追到。

警方指出，原本事故是女騎士追撞老翁機車，責任較大，但老翁疑因害怕而逃逸，不論是否有過錯，即便無肇事責任，只要對方因為此事故而有傷亡，一旦離開了現場就會構成肇事逃逸罪。

警方表示，留在現場的女騎士手部有輕微擦傷，目前已在調閱監視器追查另一輛逃逸的老翁騎士到案。