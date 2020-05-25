80老婦騎單車迷路 3天2夜逛了5個行政區

桃園市住在龍潭80歲的陳姓婦人平時會騎著腳踏車到傳統市場買菜，不料22日去市場後就沒返家，石門派出所接獲報案後，通報線上巡邏警網、協勤民力加強協尋，昨天傍晚在大溪阿姆坪防淤隧道工地宿舍找到婦人，雖然顯得疲憊但是人平安無礙。

陳姓婦人的家屬於今天上午在市議員徐玉樹陪同下到自派出所致贈水果禮盒，並表示老人家22日又是大雨又冷的梅雨天氣失蹤，警方不放棄任何機會，調閱沿路監視器，最後靠著通報系統發揮作用，大溪警方昨天接到工地值班工人報案有迷路老婦人，當時大溪轄區和鄰近分局只有龍潭警分局有失蹤協尋，年齡和特徵和通報對象符合，於是聯絡石門派出所員警帶回，順利讓老婦平安返家，非常感謝警方積極熱心協助。

龍潭分局石門派出所表示，當天接到報案時，警員黃耀葵、徐松佞幫助焦急的家屬陪，調閱過濾住家及各路口監視器，發現婦人迷路獨自騎著腳踏車，沿路從龍潭、平鎮、八德、中壢騎到大溪，第一天晚上在高鐵車站附近休息，隔天到大溪就不確定行蹤，算起來繞腳踏車騎了70多公里。警方在在大溪縮小範圍找人，結果工地工人看見老婦，了解她走失不知道住處，趕緊報警，老婦人對這幾天怎麼生活說不清楚，警方研判應該有路人提供食物。