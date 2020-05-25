專敲車窗行竊 61歲慣犯這回鎖定新店區

新北新店區近日發生8起打破車窗竊取財物的竊案，警方調閱監視畫面後懷疑是曾以該手法犯下近30件相同竊案的61歲張姓男子所為，目前正全力追緝中。

其中一位受害民眾在臉書上PO文指稱，他停在安德街上收費停車場內的車輛小窗遭人打破，竊取財物，提醒居民注意；案經警方介入調查，發現目前已有8人受害，且都是將車輛小窗打破再竊取車內財物，估計犯嫌得手約新台幣5百餘元。

警方調閱監視器，懷疑犯嫌就是常以同樣手法竊取財物的張男，因張男居無定所，警方仍在全力追查中，以通知張男到案說明。

據了解，張男靠打零工維生，自去年12月起至今，已以相同手法犯下近30件竊案，且足跡踏遍新店、汐止、中和、板橋，是治安顧慮人口，他被逮時曾供稱時是因領不了補助，近期工作機會又減少，才會四處行竊，海山警方更因此無奈向他表示「餓了不要再偷了，來找我們」，還自掏腰包送了不少乾糧給他裹腹。