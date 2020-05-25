影／「和美鐵鍋」太出名 網購詐團冒名賣劣質鍋

網路購物詐騙多，彰化縣有五十年歷史的和美鐵鍋、花壇鄉茉莉花茶都被冒名網路販售，但消費者收到的卻是疑似來自中國的劣質品，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，現在詐騙集團多用虛擬帳戶，詐騙網址ｉｐ都在海外，偵辦非常困難，除了消費者要多求證，金管會等相關單位也應提出對虛擬帳戶的相關管制，才能有效扼阻這類網路詐騙案件。

葉建成表示，以往詐騙集團用的帳戶多是實體帳戶，檢方還可以凍結帳戶，但近年來實體問題帳戶已少了，詐騙集團多以網路申請的虛擬帳戶行騙，即使檢警查到帳戶所有人，有的帳戶所有人聲稱他曾去貸款，提供身分證，並未辦過虛擬帳戶，也就是說詐騙集團只有取得相關身分證資料就可辦虛擬帳戶，讓消費者把錢匯入帳戶，而帳戶所有人多數因證據不足，獲不起訴處分。

葉建成說，詐騙案已如此猖獗，金管會等相關單位實應正視虛擬帳戶已成為詐騙集團危害的利器，應研究包括帳戶實名制等管制，以免讓檢警都覺得查辦無施力點。

彰化縣和美鐵鍋業者黃惠靖說，今年三月起接到消費者投訴表示買了他們的鍋子，來得卻是凹下去的瑕疵品，但他們一看根本就不是他們的鍋子，後來才發現詐騙集團盜用日前媒體採訪他們的影音介紹，直接冒名販售，強調是MIT本土五十年老牌的「和美良心鐵鍋」，但他們看到消費者提供的鍋子懷疑是大陸劣質品。

和美鐵鍋幹部林玉凰說，他們的鐵鍋是真材實料，用十年都不會壞，最大宗的客群是專業餐廳大廚必備，但網路劣質鍋很薄，甚至還凹下去，鍋子是煮菜用的，和健康息息相關，劣質鍋甚至是隨便烤漆，根本不能用，但消費者收到後，除了找他們詢問，發現找錯對象，也只能認賠了事。

彰化縣政府消保官林秀蓮表示，網路商品詐騙多採一頁式網告，而非網路交易平台，若仔細看，經常會摻雜簡體字，且大多沒有放公司地址或電話，只有網路客服人員，通常劣質商品寄到，想再連絡客服，就完全不理會消費者了，且這些詐騙網站也做假評價，通常都是一致好評。