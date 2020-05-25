防疫仍要美 霧峰警巧思布置受稱讚

全民防疫大作戰，許多餐廳和辦公場合場豎立了隔離設備，但如何能兼具美感就是一大挑戰，台中市霧峰警分局偵查隊是舊式廳舍，空間亦有限，但員警發揮巧思，在走道中間擺了置物櫃，並把上方的壓克力板布置成可以展示藝術品的空間，不僅達到防疫需求，還美化的環境，備受來訪者稱讚。

偵查隊人員指出，原先要做隔離時，想過許多方式，但考慮經費和實用性，決定以置物櫃先進行區隔，再加裝壓克力板，不僅經費省，而且還是透明的，不影響兩邊同仁的溝通。至於中間展示的綠色植物、古茶壺和鐘乳石等藝品則是同仁從家裡帶來，沒有多花經費。