聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫仍要美 霧峰警巧思布置受稱讚
全民防疫大作戰，許多餐廳和辦公場合場豎立了隔離設備，但如何能兼具美感就是一大挑戰，台中市霧峰警分局偵查隊是舊式廳舍，空間亦有限，但員警發揮巧思，在走道中間擺了置物櫃，並把上方的壓克力板布置成可以展示藝術品的空間，不僅達到防疫需求，還美化的環境，備受來訪者稱讚。
偵查隊人員指出，原先要做隔離時，想過許多方式，但考慮經費和實用性，決定以置物櫃先進行區隔，再加裝壓克力板，不僅經費省，而且還是透明的，不影響兩邊同仁的溝通。至於中間展示的綠色植物、古茶壺和鐘乳石等藝品則是同仁從家裡帶來，沒有多花經費。
因為壓克力放在置物櫃上高達兩公尺，已達警局的防疫規定，而且藝術品擺設後辦公室景觀一變，辦公氣氛也與以往不同，讓舊式廳舍有了新生命。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言