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憑手氣！嘉義市警局停車要抽籤
嘉義市議員凌子楚今天表示，嘉義市警局最近採抽籤停車制，造成許多員警停不到車位，上班還得花2到3千元的月租費到外面租車位，希望市警局設法改善。嘉義市警局長張樹德回應，上半年沒抽到籤的員警，下半年保證有車位，紓解員警停車問題。
嘉義市警局共有900多名員警，在警局內部上班的員警共有450人，但只有300多個停車位，有些沒抽到車位的員警上班時需在外租車位，有些人假日來警局上班，明明見到大片空位，卻因沒抽到停車位不能停，怨聲連連，凌子楚今在議會質詢停車問題。
張樹德說，因疫情需要人、車實名制管理，但也發現若沒管制，許多洽公車位會被占用，因此採抽籤制管理，若沒抽到籤的員警，下半年保證有車位，下半年也釋出14%的停車格，讓上半年有抽到車位的人再來抽。
凌子楚建議，市警局可用科技方式管理，例如擔心來賓或洽公民眾車位被占用，可在來賓停車格上建置隔板，來賓在門口用身分證換開關感應器，降下隔板後才能進入停車格，方便民眾洽公，也可避免來賓停車格遭到占用。
凌子楚說，一般員警每個月有8天的公休假日，平均每人每月停車為22天，不是每天都要停，若在入口採車牌辨識系統，而不是傳統限定一人一個專屬車位，可提高36%的停車位，只需要每月輸入抽中停車格員工的排班資料，就可完成門禁管制。
凌子楚說，另外希望交通處在今年6月和北棟停車場簽約廠商，重新換約的時候，考慮納入警察局員工停車需求，採月費承租的方式，釋出更多停車位給員警。
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