亮泉工業董事長謝世昌 今捐南市消防災情勘查車
台南市政府新市區亮泉工業公司董事長謝世昌，今天捐贈台南市消防局災情勘查車，捐贈儀式上午在第四救災救護大隊新市分隊舉行。市長黃偉哲代表市民感謝謝世昌事業有成，愛心更是不落人後，得知新市區每逢水災，災情勘查車涉水救災，總是性能不足，便慷慨解囊捐贈第四救災救護大隊新市分隊災情勘查車。
消防局表示，這輛車價值約150萬元，配備LED警示燈、警報器、無線電、車用拖船架等裝備，可用於執行救溺勤務拖載救生裝備，並可進行各種災害查看回報等功用，強化災害搶救效能。
亮泉工業民國72年8月成立，主要生產螺絲、螺帽及鉚釘製造加工及買賣業務，公司愛心不落人後。消防局統計，105年捐贈的救護車已執行緊急救護勤務約1萬多件，危急個案約1500餘件，到院前心肺功能停止個案約100人，回復心跳約20人，成功出院者5人，成為維護新市區民眾生命財產的守護後盾，今天再捐災情勘查車協助消防救災，有效提升救災安全，希望此舉能拋磚引玉。
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