影／任務結束回家了！台東工務段行禮送殉職工人回花蓮

「陳厚崧任務結束，回家了！」公路總局第三養護工程處台東工務段利嘉站養路仕陳厚崧23日雨天駕公務車，執行道路災損巡查勤務途中撞橋墩，因公殉職，台東工務段全體員工昨天列隊脫帽行注目禮，送陳遺體回花蓮老家。

段長李秉仁今天表示，會以因公殉職為陳厚崧向交通部公路總局爭取最優撫卹，並全力協助家屬善後。他說，今年47歲的陳厚崧服務超過20年，是段裡資深員工，工作認真、主動積極，反應快，段裡有勤務時，都會交代他帶領其他同仁做，他都能圓滿完成。

李秉仁說，22日凌晨到23日凌晨，台東地區大雨不斷，陳23日雖休假，因同事臨時有事須請假，他代班執行23日的道路災損巡查勤務，23日下午1點多，陳開公務車巡視道路勤務結束，準備返回單位途中，路過省道台11線富岡路段，不慎撞擊神鷹橋橋墩，經送醫搶救2個小時後，宣告不治。