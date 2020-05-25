基隆市場出現「三隻手」 婦人摸走店員手提包
1名中年女子到基隆市仁愛市場一家乾貨商店，趁女店員未注意時，偷走女店員的手提包。有人將竊嫌畫面和犯案手法上傳臉書社團，引起討論。警方表示，已鎖定犯嫌追查，並強化商圈防扒竊勤務，防範犯罪事件發生。
據了解，昨天下午3點半多，穿著黑色上衣、藍色裙走進仁愛市場一家賣乾貨的商店，佯裝在店內貨架選看商品，趁店員忙碌時，偷走店員放在店內的手提包，再假裝苦無其事離開。
懷孕4個月的女店員想拿手提包內的物品時，才發現手提包不見了，裡面有現金9千元，還有她的胎兒超音波照片，希望竊賊把照片還給她。
基隆警一分局表示，這名中年女竊嫌犯案手法，都是趁民眾購物或用餐疏於防備時，伺機偷取他人財物，提醒民眾到人潮聚集處所，應留神身旁的人是否舉止異常，並防範錢包等財物被偷。
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