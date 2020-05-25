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9旬翁騎代步車故障 暖警幫抬回家

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

96歲劉姓老翁昨天騎電動代步車外出散步，在台中東勢區豐勢路石岡水壩前，因代步車故障而卡在路中，附近熱心店家見狀將老翁帶至安全處並報警請求協助，員警聯繫到老翁家屬，並協助將電動代步車抬上小貨車載返家。

石岡分駐所昨天下午接獲報案，石岡水壩前有一位老翁需要協助，石岡所警員張杰煌、胡惠琦立即趕赴現場。

員警到場後，熱心店家向警方表示，發現老翁的電動代步車故障卡在路中立即上前協助，詢問老翁如何聯繫家屬時，卻支支吾吾無法表達，因此請求警方協助。

老翁聽力不好，在員警耐心慢慢詢問下，老翁漸漸了解員警是要幫忙聯絡家屬，才將口袋的證件拿出供警方查詢，終順利聯絡老翁家屬。

老翁家屬開著小貨車載老翁返家，員警及店家員工協助將電動代步車抬上小貨車，家屬對於警方與店家的熱心協助十分感謝。

石岡分駐所長呂禹澄呼籲，家中若有年邁長輩，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

台中東勢警方，幫老翁故障的代步車抬回家。圖/警方提供
台中東勢警方，幫老翁故障的代步車抬回家。圖/警方提供
台中東勢警方，幫老翁故障的代步車抬回家。圖/警方提供
台中東勢警方，幫老翁故障的代步車抬回家。圖/警方提供

老翁 中東

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