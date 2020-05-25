影／淡水暗夜槍響嚇壞居民 警速逮1車2人調查中

新北市淡水區今天凌晨3時許傳出槍響，警方獲報趕抵，發現1輛黑色轎車被砸、車上有2個未貫穿的彈孔，稍後動員線上警網圍捕，攔截到1車2人疑似涉案，尚在追查另1輛可疑轎車。

此案發生在淡海路206巷，附近住戶睡夢中被槍聲驚醒，立刻打110報案。員警趕抵時，只有1輛黑車轎車被扔在巷口，沒有任何人在場，這輛車疑似被砸，右前A柱及右後車門共有2個未貫穿的彈孔，車旁地面則找到2顆手槍彈頭、2個彈殼、1顆空包彈。

另一方面，目擊者聲稱當時有1黑、1白兩輛轎車追逐另1輛黑色轎車至現場砸車，員警調閱監視器鎖定目標發動攔截圍捕，清晨5時許在淡水區新生街與新民街口攔到涉案白色車輛，車上23歲隋姓男子、21歲徐姓女子供稱當時只是去看熱鬧，到場之後並未下車；他們的車內並未被查獲槍械等違禁品。