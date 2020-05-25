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影／沒公德心男子垃圾丟廟前 車牌磨到看不清楚躲查緝
台中市北屯區紫微宮附近上周出現一對沒公德心的男女，數度在眾目睽睽之下，公然將自家垃圾丟在廟前的布告欄，引發里長、居民撻伐，轄區派出所獲報後，於巡邏時查獲劉姓男子，他辯稱「忘記了」，另外警方也發現，劉將機車車牌磨損到幾乎看不到號碼，有意規避查緝，今依法告發，另也函送環保局開罰。
台中市第五警分局水湳所表示，涉案人亂丟垃圾的行為，已違反廢棄物清理法規定，可開罰1200元至6000元的罰款，另外，涉案人的機車車牌磨損到無法辨識，也沒有向監理機關申請換發，也違反道路交通管理處罰條例規定，可罰300元至600元，違反廢清法部分，今將涉案人資料函送環保局開罰，另違反道交條例部分，由警員告發後，今函送台中市交通事件裁決處開罰。
據查，劉姓男子（19歲）從本月中旬開始，數度被北屯區紫微宮的監視器拍到，騎車與另名女子將自家垃圾丟在廟前的公布欄，因劉與該女子一犯再犯，廟方與里長都受不了而報警，警方在16日獲報後，調閱路口、民間監視器，發現監視器拍攝到的機車車牌都無法辨識清楚，承辦警員李嘉祥、溫昱琪只好記下涉案人的身形及機車車款特徵，以利後續查緝。
法網恢恢，承辦警員隔天巡邏時，就在水湳市場附近看到劉姓男子騎車經過，因此尾隨攔查，當時警方詢問「知道自己做了什麼嗎？」
劉還裝傻，辯稱「不知道」，警方將劉帶回派出所詢問，並提示監視器畫面後，劉才承認涉案，另外警員也發現，劉的機車車牌的號碼已模糊不清卻不申請換發，似有意躲避查緝，也依違反道交條例規定告發，今將全案分送環保局、台中市交通事件裁決處開罰。
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