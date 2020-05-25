豐原客運司機連撞8車逃 腦中風送加護病房

豐原客運一輛公車今早在台中市大甲區，涉嫌連撞停路邊轎車休旅車後開回公司，警方表示，司機疑似中風，已送加護病房。

目擊肇事經過的一名正義哥說，他早上騎腳踏車運動，看到公車撞二地點後，騎腳踏車追，還有其他人也騎機車幫忙追，很多人熱心。

公車吳姓司機送醫前，警方詢問，他不發一語，公車肇事逃逸也被很多網友罵誇張，一名家屬上網抱不平說，司機腦中風已送加護病房，警方也證實。

警方表示，吳姓司機(52歲)今早開客運車要到大安國中方向，車上還沒載客，客運車連撞停路邊8輛轎車休旅車後，再開回客運停車場，目擊者正義哥騎腳踏車追到停車場報案。

吳姓司機被帶回派出所時，警方說他神情正常，但不發一語，沒外傷，他妻子也在場，他在筆錄上要簽名時手發抖，站起時暈眩險跌倒，經家屬同意，通知救護車到場送醫。

醫師指出，吳男到院時意識不清、無法言語、身體右側無力，經急診醫師黃植謙、神經內科醫師黃炳鐘進行電腦斷層掃描為急性缺血性腦中風，目前於加護病房治療中。

一輛公車今天在台中市大甲區肇事逃逸。圖/取自臉書我愛大甲2 一輛公車今天在台中市大甲區肇事逃逸。圖/取自臉書我愛大甲2 台中市大甲警分局說明，今早公車撞8車過程。記者游振昇/攝影