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豐原客運司機連撞8車逃 腦中風送加護病房
豐原客運一輛公車今早在台中市大甲區，涉嫌連撞停路邊轎車休旅車後開回公司，警方表示，司機疑似中風，已送加護病房。
目擊肇事經過的一名正義哥說，他早上騎腳踏車運動，看到公車撞二地點後，騎腳踏車追，還有其他人也騎機車幫忙追，很多人熱心。
公車吳姓司機送醫前，警方詢問，他不發一語，公車肇事逃逸也被很多網友罵誇張，一名家屬上網抱不平說，司機腦中風已送加護病房，警方也證實。
警方表示，吳姓司機(52歲)今早開客運車要到大安國中方向，車上還沒載客，客運車連撞停路邊8輛轎車休旅車後，再開回客運停車場，目擊者正義哥騎腳踏車追到停車場報案。
吳姓司機被帶回派出所時，警方說他神情正常，但不發一語，沒外傷，他妻子也在場，他在筆錄上要簽名時手發抖，站起時暈眩險跌倒，經家屬同意，通知救護車到場送醫。
醫師指出，吳男到院時意識不清、無法言語、身體右側無力，經急診醫師黃植謙、神經內科醫師黃炳鐘進行電腦斷層掃描為急性缺血性腦中風，目前於加護病房治療中。
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