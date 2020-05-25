台南安平四草大橋浮屍 從岸邊機車查出死者身分

台南市安平區四草大橋下水域，昨天經民眾發現一具浮屍，海巡署安平商港安檢所人員，昨天深夜11點多在鹽水溪畔南岸，找到死者的機車，安平派出所員警並聯絡家屬指認死者穿著衣物，確認死者是33歲的劉姓男子，並在機車置物箱找到遺書，研判他有情緒障礙輕生。

海巡人員昨天晚上11點20分，在鹽水溪南岸附近發現一輛機車，機車鑰匙還插在鑰匙孔，隨即聯繫台南市警四分局安平派出到場查處。

警方以車追查，查出車主姓劉，住台南市關廟區，聯繫車主家屬劉父到所指認，劉父檢視死者穿著衣物、配帶飾品及身體特徵均肯定確認是他兒子，今天上午將帶家屬前往市立殯儀館確認死者遺體。

據了解，死者生前有情緒障礙，警方研判他個性內向不善溝通，一時情緒障礙輕生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )