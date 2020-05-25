男子睡眠障礙掛急診 不滿警衛要求戴口罩憤亮刀

新北市金山區盧姓男子今天凌晨到台大金山醫院，疑不滿警衛要他戴口罩並量體溫，回機車從置物箱拿出水果刀找警衛「理論」。員警獲報趕到現場，盧已離去，已通知他到案說明，依違反醫療法及刑法恐嚇罪嫌偵辦。

今天凌晨1點多，26歲盧姓男子因睡眠障礙，前往金山醫院急診室就醫，但要進入醫院時，被警衛攔阻，提醒他要佩戴口罩，並配合測量體溫。

盧男疑對警衛要求心生不滿，回到機車停放處，從置物箱取出水果刀，再返回醫院找警衛理論，醫務人員看見盧男亮刀報警。