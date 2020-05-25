台中公車肇事「連撞路邊8輛車」 沒停下還一路開回公司

豐原客運吳姓司機今早開車，在台中市大甲的鬧區連撞停路邊的8輛轎車和休旅車，肇事沒停車，他再開車回公司停車場，一名正義哥目擊，騎腳踏車追並報案，警方表示，司機疑似中風，已送加護病房。

豐原客運表示，吳姓司機到公司18年，表現正常，無客訴，昨天休假，他今天到班，開早上6點10分公車，要往大安國中方向，肇事時車上沒客人，他沒說為何肇事逃逸，不知是個人因素或其他原因。

大甲警方表示，目前查出有8輛轎車和休旅車被撞，有些車從路邊被撞到路中 毀損嚴重，司機受傷已送醫，再追查肇事原因。

公車連撞車逃，一名早起運動男子目擊 騎腳踏車追，沿路看到公車撞轎車，追查客運停車場，民眾稱讚他是正義哥。