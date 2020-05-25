馬偕醫院嬰兒室火警 13新生兒急疏散

馬偕醫院嬰兒室內的衛教室昨天發生火警，院方疏散病患。記者蕭雅娟／翻攝

台北馬偕醫院福音樓五樓嬰兒室昨天下午傳出火警，當時嬰兒室內有十三名新生嬰兒，護理師緊急推著新生兒逃離疏散，並通報院方啟動自衛消防編組搶救，火勢約五分鐘撲滅，無人受傷，一場虛驚；起火點在嬰兒室內的衛教室，初判電線走火，還要鑑定調查。

昨天下午一點卅分左右，馬偕嬰兒室有護理師發現異常的煙霧和味道，尋找源頭發現，嬰兒室內的衛教室冒出火苗及煙霧，立即通報院方自衛消防編組，同時報請消防局協助。

當時五樓嬰兒室內有十三名新生兒，五名護理師立即分工推著新生兒離開嬰兒室，疏散至安全樓層；嬰兒室旁另有五名孕婦待產，驚聞火警很慌張，也由護理人員安撫協助避往其他樓層。

院方同時廣播疏散患者及民眾，火勢在五分鐘內就由院方人員以滅火器自行撲滅，沒有延燒。消防局到場接手排煙、降溫，初步調查，衛教室燃燒面積約一平方公尺，除十三名嬰兒和五名待產婦人，院方另有八名員工配合疏散。

馬偕醫院發言人湯進聖說，火警時有啟動廣播系統，起火層五樓嬰兒室、待產室，共有十三名新生兒，四、五名護理師，及五名待產孕婦；工作人員快速通報、滅火，新生兒、產婦均安全疏散，無人受傷、嗆傷。

馬偕指出，嬰兒室內的衛教室有隔間，約三至四坪大，與新生兒之間有玻璃帷幕區隔，護理師在此衛教，指導新生兒母親照顧嬰兒；案發時衛教室無人，疑似有延長線短路起火，詳細原因待消防局調查。