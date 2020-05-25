「寄宿舍」三不管 將強制裝住警器

內政部將修法，未來「寄宿舍」也須安裝住警器。圖／聯合報系資料照片

錢櫃KTV大火後，加裝住警器意識提升，內政部日前預告修正「應設置住宅用火災警報器之場所」草案，將「寄宿舍」納為應設置住宅用火災警報器的場所，以提升早期發現火災應變能力，確保民眾生命安全。

消防署統計，今年截至四月底全台新增火警自動警報設備的住宅近一萬九千戶，增設住宅用火災警報器的戶數逾十四萬三千戶；全國設置比率累計已達七成五。其中，台北市設置比率超過九成，居六都之冠；南投縣僅有三成住宅設置，敬陪末座。

消防法第六條明定，不屬於應設置火警自動警報設備的旅館、老人福利機構場所等，應設置住警器並維護之；其安裝位置、方式、改善期限及其他應遵行事項辦法，由內政部定之。

所謂「寄宿舍」，是指含一個以上寄宿單位之建築物，消防署指出，鑑於「寄宿舍」場所規模，多為不屬於各類場所消防安全設備設置標準所定的「應設置火警自動警報設備」場所，且該場所為供睡眠休息使用，若發生火災，容易造成人員死傷，因此增列，無論面積規模大小的寄宿舍，均應設置住宅用火災警報器。

目前不屬於強制設置火警自動警報設備的場所，包括托嬰中心、早期療育機構、安置及教養機構、居家護理機構、護理之家、產後護理機構、身心障礙福利機構、幼兒園，以及兒童課後照顧服務班。