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雲林1老翁就醫後離奇失蹤 救難隊「放鞭炮」找人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林斗六一名71歲王姓老翁，疑因患有失智症及慢性病需定期回醫院看診，20日他騎機車赴成大醫院斗六分院回診後沒有再返家，讓家人相當擔憂，隨即向斗六警分局報案，經救難隊員及村民協尋，數日後終於在古坑山區發現老翁機車，但一直苦尋不著老翁蹤影，正當救難隊準備以民間方式「放鞭炮」找人時，即在溪谷邊發現老翁，不幸的是已成一具冰冷遺體。

到醫院回診後就音訊全無的王姓老翁，失蹤時身穿黃色上衣、深色褲子及藍色拖鞋，不知什麼原因騎著機車到古坑山區，在附近耕作的農民發現老翁機車及他的安全帽與拖鞋，但卻未見老翁身影，因此通報當地村長與救難隊協尋，因天色漸暗搜尋未果，救難隊即撤隊。

隔日一早警方動員雲林縣、嘉義縣、嘉義市等救難協會，及嘉義市特搜、消防局義消大隊等救難團體與熱心村民前往搜山，終於在24日上午9時許於溪畔草叢中尋獲死亡多時的老翁遺體。

當地村長表示，搜救過程將近4個小時，更一度卡關，後正準備以民間方式「放鞭炮」找人時，不小心失手讓鞭炮盒滾落地面，沒想到盒子停在尋獲老翁遺體處，讓救難人員直呼「太玄！」

救難團體與熱心村民於雲林古坑山區搜救離奇失蹤的王姓老翁，過程將近4個小時一度卡關，後正準備「放鞭炮」找人時就尋獲到老翁遺體。記者陳苡葳／翻攝
救難團體與熱心村民於雲林古坑山區搜救離奇失蹤的王姓老翁，過程將近4個小時一度卡關，後正準備「放鞭炮」找人時就尋獲到老翁遺體。記者陳苡葳／翻攝
5月20日前往醫院回診後就音訊全無的王姓老翁，終於在5天後被救難人員尋獲，但遺憾已成一具冰冷遺體。記者陳苡葳／翻攝
5月20日前往醫院回診後就音訊全無的王姓老翁，終於在5天後被救難人員尋獲，但遺憾已成一具冰冷遺體。記者陳苡葳／翻攝

老翁 斗六 嘉義

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