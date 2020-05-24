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台南安平男浮屍身分待查 警方公布特徵請協助指認
台南市安平區四草大橋下水域，今天上午10點經民眾發現一具男性浮屍，警方經捺印他指紋比對未有相符對象，今晚公布死者衣物，盼民眾出面協助指認。
台南市警四分局安平派出所，今上午10點多接獲民眾報案，在安平區四草大橋底下鹽水溪水域，發現一具浮屍，經警消人員趕抵現場，打撈上岸後，發現是名男性，上身著灰色NIKE衣服，下身著牛仔褲、黑色休閒鞋，年約30至40歲、身高約170至175公分，無任何證件，因大體水腫腐爛，已請葬儀社人員先行移置至殯儀館。
警方經捺印大體指紋比對未有相符對象，持續在案發地周遭訪查及搜尋可疑車輛，並透過失蹤人口系統查詢比對中，另公布死者衣物，盼民眾出面協助指認，可電偵查隊（06）2958885、安平派出所（06）2252598。
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