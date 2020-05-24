養路士豪雨巡路車禍亡 工務段同仁列隊致敬

公路總局第三區養護工程處養路士陳厚嵩昨天駕車巡視雨後道路狀況時，自撞橋墩身亡，遺體今天送回家中，車輛行經台東工務段時，同事們列隊致敬，大喊「任務結束，你可以回家了」。

台東地區昨天雨勢不斷，47歲的陳厚嵩視察轄區內道路和積水狀況，他開著藍色廂型車在台11線富岡段忽然失控撞上橋墩，警消獲報將他送到醫院，因多處器官破裂，搶救後仍不治。

陳厚嵩意外死亡令工務段同仁震驚哀傷，下午檢察官相驗遺體後，發還家屬處理後事。當運遺體的靈車經過他生前上班處所台東工務段時，段長李秉仁率同仁列隊脫帽致敬，大家齊喊「任務結束，你可以回家了」。

李秉仁表示，陳厚嵩是利嘉監工站的養路士，也是帶班人，被同事稱「陳班長」，任職約20年，考績幾乎年年甲等，表現優異。碰到梅雨、大雨時，更是24小時盡責維護路況，不料發生意外，令人難過與不捨。