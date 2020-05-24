與台南成對比 高市警開罰單字跡潦草挨批

近來台南市警局德高派出所員警姜誠所開的紅單，字跡工整，讓人印象深刻，有民眾也在網路Po出一張來自高雄市警局旗山分局員警所開的紅單，字跡潦草儼然形成對比。

民眾在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，說「被開單很不爽，看完單子更不爽」，並附上一張交通違規舉發單，這張紅單上除了數字外其餘幾乎難以辨認。下面也有網友留言「員警兼差師公」、「在古時候可能是有名的草書書法家」，「看了真的會很火」。

對此，旗山警分局長洪振順表示，同仁依理開單沒有法律問題，但字跡部分，會再向派出所內加強宣導，盡量不再犯相同錯誤。