聽新聞
test
0:00 / 0:00
與台南成對比 高市警開罰單字跡潦草挨批
近來台南市警局德高派出所員警姜誠所開的紅單，字跡工整，讓人印象深刻，有民眾也在網路Po出一張來自高雄市警局旗山分局員警所開的紅單，字跡潦草儼然形成對比。
民眾在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，說「被開單很不爽，看完單子更不爽」，並附上一張交通違規舉發單，這張紅單上除了數字外其餘幾乎難以辨認。下面也有網友留言「員警兼差師公」、「在古時候可能是有名的草書書法家」，「看了真的會很火」。
對此，旗山警分局長洪振順表示，同仁依理開單沒有法律問題，但字跡部分，會再向派出所內加強宣導，盡量不再犯相同錯誤。
高雄市警局交通大隊執法組長林永川也說，字體潦草並不影響違規事實，罰單上仍可看出違規事實是未戴安全帽，到案時間也可以看得出來，會要求員警開單應求字體工整。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言