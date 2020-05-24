聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子疑猝死 身心障礙哥哥伴屍7天不知
桃園市桃園區一棟公寓，最近鄰居聞到疑似屍體腐臭味受不了，通報豐林里長辦公室求助，里長簡士強今天中午會同警方、消防隊員查看，赫然發現屋內49歲陳姓男子陳屍床上，屍體流出屍水，死亡時間約估7天，因陳男平日照顧身心障礙的哥哥卻仍不清楚，伴屍生活，警方表示，屋內無打鬥痕跡，排除他殺之嫌，初步研判陳男疑似心肌梗塞身亡，警方已提報檢方明天相驗、查明真正死因。
警方表示，陳姓男子與身心障礙、無法溝通表達的哥哥同住，平日由陳男照顧身心障礙哥哥生活，不過鄰居最近未看見弟弟，卻聞到一陣陣疑似屍體腐化的臭味受不了，求助里長，警方接獲里長通報，會同消防員前往，進屋發現陳男哥哥在屋內，陳男陳屍床上，現場研判無打鬥、零亂痕跡 ，通報提請檢方相驗之外，亦請里長協助陳男身心障礙哥哥申請社福資源和安置。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言