男子疑猝死 身心障礙哥哥伴屍7天不知

桃園市桃園區一棟公寓，最近鄰居聞到疑似屍體腐臭味受不了，通報豐林里長辦公室求助，里長簡士強今天中午會同警方、消防隊員查看，赫然發現屋內49歲陳姓男子陳屍床上，屍體流出屍水，死亡時間約估7天，因陳男平日照顧身心障礙的哥哥卻仍不清楚，伴屍生活，警方表示，屋內無打鬥痕跡，排除他殺之嫌，初步研判陳男疑似心肌梗塞身亡，警方已提報檢方明天相驗、查明真正死因。

警方表示，陳姓男子與身心障礙、無法溝通表達的哥哥同住，平日由陳男照顧身心障礙哥哥生活，不過鄰居最近未看見弟弟，卻聞到一陣陣疑似屍體腐化的臭味受不了，求助里長，警方接獲里長通報，會同消防員前往，進屋發現陳男哥哥在屋內，陳男陳屍床上，現場研判無打鬥、零亂痕跡 ，通報提請檢方相驗之外，亦請里長協助陳男身心障礙哥哥申請社福資源和安置。 桃園市一名49歲陳姓男子陳屍床上，屍體流出屍水，死亡時間約估7天。記者曾增勳／翻攝