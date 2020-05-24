影／大叔穿病袍撿地上菸屁股來抽 詭異行徑引路人報案

台中市王姓男子在20日下午被人發現身上只穿的病袍，在南區建國南路 人行道 上遊盪，還不時撿起人行道上別人抽剩、丟棄的菸蒂來抽，詭異行徑引人側目，因目前正值疫情期間，民眾也請轄區警方到場了解，不過警方到場時，王說話前言不對後語，經帶回派出所後，以王的身分證號找到家人。家屬透露，王因出 車禍 動腦 手術 ，所以精神狀況不佳，住院觀察中，感謝警方及時提供協助。

據查，王姓男子（57歲）因車禍住院，有進行腦部手術，正在中山醫學大學附設醫院治療，未料王在20日下午3時許時，疑穿著病袍偷溜出醫院，並在南區建國南路的人行道上，撿拾別人抽剩的香菸來抽，因為行徑詭異，民眾報警到場了解。

第三警分局健康所警員獲報到場時，王對於自己的身分無法清楚表達，還向警方稱自己住在中國醫藥大學附設醫院，但也不知自己住在幾號病房，甚至連親友的電話號碼，不是報少一碼，就是都報0204開頭的電話號碼給警方，警方只好將王帶回派出所，幸好王記得自己的身分證號，經查詢後，順利通知王的家人到場。

王的家人表示，王因出交通事故受傷，有進行腦部手術，目前住院接受治療中，可能覺得住院太久、太悶，才會獨自溜出院透透氣，謝謝警方熱心提供積極協助。

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