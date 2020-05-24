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影／大叔穿病袍撿地上菸屁股來抽 詭異行徑引路人報案
據查，王姓男子（57歲）因車禍住院，有進行腦部手術，正在中山醫學大學附設醫院治療，未料王在20日下午3時許時，疑穿著病袍偷溜出醫院，並在南區建國南路的人行道上，撿拾別人抽剩的香菸來抽，因為行徑詭異，民眾報警到場了解。
第三警分局健康所警員獲報到場時，王對於自己的身分無法清楚表達，還向警方稱自己住在中國醫藥大學附設醫院，但也不知自己住在幾號病房，甚至連親友的電話號碼，不是報少一碼，就是都報0204開頭的電話號碼給警方，警方只好將王帶回派出所，幸好王記得自己的身分證號，經查詢後，順利通知王的家人到場。
王的家人表示，王因出交通事故受傷，有進行腦部手術，目前住院接受治療中，可能覺得住院太久、太悶，才會獨自溜出院透透氣，謝謝警方熱心提供積極協助。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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