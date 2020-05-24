馬偕火警 13新生兒無恙

台北市馬偕醫院福音樓五樓今天下午一時許發生火警，北市消防局獲報到場，院方已自行撲滅火勢，並疏散病患。馬偕醫院發言人湯進聖表示，目前火苗已撲滅，消防人員也到場作降溫和排煙，無任何人員傷亡。

湯進聖表示，大概一點半時位於五樓嬰兒室的衛教室由現場人員發生火苗和煙霧，醫院立即啟動智慧火災系統，並於第一時間已滅火器滅火，並通報119。消防單位於五分鐘內抵達醫院，抵達前現場人員已將火苗撲滅，消防人員針對現場降溫和排煙。

湯進聖說，嬰兒室有13位新生兒，現場約四至五位工作人員協助分別疏散至三處，沒有任何受傷情形。同樓層的五位待產孕婦也安置到其他樓層，該樓層現已淨空。

湯進聖表示，起火原因消防人員仍在調查當中，並將由消防單位正式發布，五樓等調查完也可於半天內恢復正常。