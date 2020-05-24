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台東對撞車禍 他疑逆向超車她枉送性命
省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12時10分左右，發生兩轎車對撞事故，警方初步調查疑似張姓男子（20餘歲，高雄人）逆向超車肇事，迎頭撞上由南往北行駛的轎車，造成曾姓女駕駛（50餘歲，台東人)當場沒有生命跡象，送醫搶救，下午1時許宣告不治。
成功分局表示，這起車禍張男與曾姓死者是否酒駕？還待醫院血液檢驗，張男與同車另一名乘客，目前還在衛福部立台東醫院成功分院治療中，死者家屬已趕到成功鎮善後，確實肇事原因與責任，還待警方進一步調查釐清。
警方表示，目擊者稱由高雄市張姓男子駕駛的轎車，昨天中午12時10分許，由北向南行經省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，就在順清宮前，疑似跨越雙黃線違規逆向超車，與對向車道由南往北行駛，曾姓婦人駕駛的轎車對撞。
成功警分局表示，警方將調閱往來車輛行車紀錄器與附近路口監視器畫面，並詢問張姓男子與目擊者證詞，以確認肇事原因與釐清肇事責任歸屬。
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