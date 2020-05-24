小姐拾獲4千萬合約書嚇傻 報警處理挽救粗心失主飯碗

新北市有1名李小姐，日前在淡水區北新路山上拾獲1本買賣合約書，打開赫然發現成交金額高達4千多萬元，連忙交到派出所，也幸好因為她有看見是1名駕駛賓士轎車的男子遺失，協助警方調閱監視器找到失主。

三芝區與淡水區交界的北新庄山區，向來就是風水寶地，有很多民間企業經營的大型靈骨塔和墓園，長期以來被戲稱：往生者居住人數，比在生者人口數更多。

淡水警分局水源派出所副所長藍富順指出，李小姐17日傍晚5時許拾獲靈骨塔位合約書，原想打開內頁尋找失主聯繫方式，赫然看見契約金額高達4千多萬元，因為第一次看到那麼高的金額，嚇得直奔附近派出所報案。

警方從合約書內找到生前契約公司的聯絡方式，但僅有位在台北市的公司地址和電話，當天剛好是星期日無人上班，電話無人接聽。幸好李小姐有看見是1名駕駛賓士轎車的男子遺失，協助警方調閱監視器、過濾車籍資料，林姓車主接到員警電話通知，才知道自己粗心遺失這麼重要的文件，連忙趕赴派出所領回。

31歲林姓男子是生前契約公司業務員，他說這筆生意雙方交涉1個多月才談成，當天簽約完成之後，他很開心將車停靠路邊，買了咖啡要帶回台北請同事喝，為了方便打開車門，隨手將合約書擱在車頂。

孰料開了車門、放妥咖啡之後，竟然忘了取下車頂上的合約書，隨後便駕車離去，合約書順勢掉落地上。萬幸他遇到目擊整個過程的李小姐，而且合約書不是開車到半路上才掉落，透過警方熱心調閱監視器協助聯繫，終於順利替公司完成買賣交易，也保住了自己的工作，不斷致謝。