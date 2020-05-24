馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

台北市馬偕醫院福音樓嬰兒室，今天下午1時許發生火警，北市消防局獲報到場，院方已自行持滅火器撲滅5樓嬰兒室內的衛教室火煙，現場疑似是延長線短路引發火警，5樓13名新生兒、5名待產孕婦當時緊急疏散至安全樓層，詳細起火原因尚待調查。

馬偕醫院發言人湯進聖稍早指出，火警發生時有啟動廣播系統，起火層5樓共有13新生兒，4、5名護理師，以及5名待產孕婦疏散到案全樓層，現場無人受傷、嗆傷等情事。目前五樓人員管制，預計半日內恢復正常使用。

馬偕指出，福音樓五樓目前是嬰兒室及待產室使用，案發時嬰兒室內有13名新生兒，及4至5名護理師，工作人員發現有異常煙霧以及味道時，立即尋找源頭，發現嬰兒室內約3、4坪大的獨立衛教室起火，第一時間立刻持滅火器滅火，並通報院方自衛消防編組到場撲滅火勢，同時也報案求助。

他表示，獨立衛教室與新生兒之間有玻璃帷幕區隔，新生兒並無受到火煙影響，隨即由護理師送至安全樓層。

北市消防局指出，今下午1點半獲報火警，派出消防車輛15輛、救護車輛3輛、人員46名搶救，消防抵達現場時，院方已自行撲滅火勢，現場進行排煙、降溫。初步調查，疑似嬰兒室內的衛教室電器短路，燃燒面積約1平方公尺，共計疏散26人，詳細原因尚待火調調查。

馬偕醫院嬰兒室中的衛教室今天中午發生火警，現場疏散病患。記者蕭雅娟/翻攝

馬偕醫院嬰兒室中的衛教室今天中午發生火警，現場疏散病患。記者蕭雅娟/翻攝