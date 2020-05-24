張紘溢、黃思婕救災救難 票選公職教育、消防第一

桃園市消防局特搜大隊第一搜救分隊小隊長張紘溢、第一大隊三民分隊隊員黃思婕2人參加一項人力銀行票選全國最感人工作貢獻，前晚公布2人分獲公職/教育類、消防類第一名，消防局今天上午表彰肯定，2人表達努力盡工作獲肯定開心。

消防局指出，張紘溢投入消防工作19年，目前擔任特種搜救隊小隊長，受過完整消防火災搶救、搜救訓練，南勤執行各種大小規模災害救難逾1000多件，2004年艾利颱風新竹縣五峰人命搜救、2000年梅姬颱風宜蘭遊覽車翻車垂降百公尺搜救人命、2016年台南市維冠大樓地震倒塌救出11位受困民眾，他不懼生命危險救難表現傑出。

黃思婕投入消防工作10年，曾以最年輕獲全國十大傑出救護技術員表揚，2017年以傑出救護工作表現獲全市消防楷模榮耀，去年自費休假組隊參加馬來西亞國際野地救護照護競賽奪冠，歷來執行救護次數逾7千趟次，送醫人數逾5400人次，成功急救執行到院前心肺功能停止患者38人、從康復出院人數7人，參與救災防疫表現優異。