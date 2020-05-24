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貸款廣告藏陷阱 髮型師紓困不成反淪詐騙人頭
刑事警察局表示，日前桃園1名從事美髮業的林姓女子，收到自稱國內知名銀行貸款專員的手機廣告簡訊，對方聲稱可協助信用不佳、無勞保薪轉者辦理低利貸款。
林女因急需現金，就依簡訊上的Line ID與對方聯絡，隨後又依對方指示，將自己名下2本銀行存簿連同提款卡、密碼、身分證影本寄給對方，事隔數天竟發現銀行戶頭遭通報為警示帳戶，Line也遭對方封鎖，打電話到對方自稱任職的銀行詢問更是查無此人，這才驚覺自己淪為詐騙集團人頭，趕緊報警。
刑事警察局指出，受新冠肺炎疫情影響，許多民眾因經濟困難尋求民間融資放款，遭詐騙案件也跟著水漲船高，警方建議民眾善用「1988」紓困振興專線洽詢政府提供的各類紓困貸款及補助方案，切勿因為需錢孔急就找高利貸業者借款，以免陷入債上加債的惡性循環與暴力討債威脅，更不要輕信來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司。
警方表示，165專線官網、臉書粉絲專頁每星期都會公告最新的「詐騙Line ID」資料，目前已累積1453筆，呼籲民眾多加查詢、過濾已知的詐騙Line帳號，以減低被害風險，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。
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