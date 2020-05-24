男急上班沒拔機車鑰匙 萬華暖警眼尖幫保管

日前凌晨，台北市萬華區華江派出所警員林建宏剛處理完一件車禍案，經過長順街60巷時，眼尖瞥見路旁一部機車鑰匙忘記拔取。

林員在現場等待許久，仍沒見到車主出現，深夜四下無人又無處詢問，為避免機車遭竊，他當下取走鑰匙代為保管，又在機車儀表板貼上貼紙，載明派出所名稱、地址及電話，希望車主到派出所領回鑰匙。

不過到了早上，仍沒有人前來領取，林員只好透過警政內部系統查詢車主資訊，並撥打電話聯繫車主，王姓車主(22歲)接到林員電話告知機車鑰匙忘記拔取時，才想起因為急忙趕去市場上班，才會一時疏漏沒有將鑰匙拔下，趕緊前往派出所領取。

王男到派出所領回鑰匙時，頻頻向林員道謝，並對於自己急忙、健忘的行為感到非常抱歉，如果不是林員眼尖及時發現，主動協助保管機車鑰匙，愛車可能已經遭宵小竊取。