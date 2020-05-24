火警母子關鐵門往上逃 消防員：住家逃生記得1216原則

台中市沙鹿區日前發生住宅火警，一對母子受困獲救，清水消防分隊昨晚在臉書提醒民眾逃生重要問題，平常要有家庭逃生計畫，遇到火災時不慌亂，才能全身而退。

清水消防分隊表示，日前在沙鹿區的住宅火警，一、二樓為飲料店，沒住人、房東母子住在3樓，兩人當天清晨6點多發現下方樓層失火了，沒有貿然穿越濃煙層下樓，並把二樓與三樓之間的鐵捲門(平時藉以區分房東與租客空間)關閉、撥119等待救援，後經沙鹿與清水消防隊搜救順利脫困。

消防分隊表示，這次火警，母子若無法及時從一樓逃生，可關門避免濃煙竄進，再打電話待救，若房間有對外陽台，應盡速到陽台待救。

消防隊指出，家庭逃生計畫的重點，在平常勤跟家人溝通，如此火警3樓平面只有一座樓梯為逃生通道，這也是許多透天厝的格局，平時若能多多思考並與家人討論，發生火災時的應變方式，並且製作家庭逃生計畫圖，相信大家不幸遇到時都能臨危不亂、處變不驚。

清水分隊另提供消防署「家庭逃生計畫1216原則，口訣：1216

1.畫出1個家庭逃生計畫圖：

➡將家中每一層的隔局圖畫出。

➡標示出所有的門窗位置。

➡跟家人討論家庭逃生計畫。

2.標示2個不同方向的逃生避難出口及路線：

➡到每個房間，儘量找出2個逃生出口。

➡確認每個對外門窗可以輕易被開啟。

➡練習不同方向逃生。

3.設定1個屋外逃生集合地點：

➡每一位家人都要知道屋外的集合地點。

➡每一位家人都要前往屋外地點集合。

4.每6個月進行逃生演練1次：

➡和家人每6個月演練一次。

➡教導孩子如何在沒有其他人幫助的情況下自行逃生。

➡離開每一個門後記得關門。