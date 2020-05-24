台東警巡邏巧遇宮廟竊案 急中生智困竊嫌與民合作逮人

台東警分局富岡派出所員警昨天清晨近5時執行夜間巡邏，在利吉山區一處土地公廟發現功德箱遭破壞且為剛遭竊跡象，員警主動偵辦，在附近找到一輛機車，研判竊嫌還在附近，副所長謝東文、警員楊忠豪急中生智先用鐵鏈鎖住機車，防竊嫌逃走，再結合社區巡守隊，警民合作經3小時搜捕，在土地公廟以南約100公尺草叢逮到邱姓慣竊。

台東警分局今天表示，富岡派出所副所長謝東文、警員楊忠豪23日清晨4時50分，前往利吉土地公廟執行防竊巡邏勤務，赫然發現廟內功德箱遭破壞，且是剛遭竊跡象，研判竊嫌剛偷功德箱時，發現有巡邏警車而潛逃。

謝東文、楊忠豪見廟外有輛不明機車，認為竊嫌應該還在附近，警方於是先找用鐵鏈鎖住機車，防止竊嫌趁隙騎機車逃逸，另一方面通知利吉巡守隊隊長及利吉村民等人到場，幫忙搜捕竊嫌。

台東警分局指出，經過警民合作，鍥而不捨的3小時地毯式搜索，終於在利吉土地公廟以南約100公尺處，查獲躲在草叢中，專偷地方上各宮廟香油錢的邱姓通緝犯，警民立即將他逮捕，訊問後依竊盜罪嫌移送台東地檢署歸案及擴大偵辦。

台東地區5月初發生數起寺廟香油錢遭竊盜案，經民眾在臉書社團「台東大小事」PO文後，引發民眾高度關注，警方從犯案方式、時間、地點研判這幾件宮廟功德箱竊案，應該同一人所為，並加強深夜時段防竊巡邏勤務，終在昨天清晨逮到4月27日遭台東地院通緝的邱姓慣竊。