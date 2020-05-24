快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東警巡邏巧遇宮廟竊案 急中生智困竊嫌與民合作逮人

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

台東警分局富岡派出所員警昨天清晨近5時執行夜間巡邏，在利吉山區一處土地公廟發現功德箱遭破壞且為剛遭竊跡象，員警主動偵辦，在附近找到一輛機車，研判竊嫌還在附近，副所長謝東文、警員楊忠豪急中生智先用鐵鏈鎖住機車，防竊嫌逃走，再結合社區巡守隊，警民合作經3小時搜捕，在土地公廟以南約100公尺草叢逮到邱姓慣竊。

台東警分局今天表示，富岡派出所副所長謝東文、警員楊忠豪23日清晨4時50分，前往利吉土地公廟執行防竊巡邏勤務，赫然發現廟內功德箱遭破壞，且是剛遭竊跡象，研判竊嫌剛偷功德箱時，發現有巡邏警車而潛逃。

謝東文、楊忠豪見廟外有輛不明機車，認為竊嫌應該還在附近，警方於是先找用鐵鏈鎖住機車，防止竊嫌趁隙騎機車逃逸，另一方面通知利吉巡守隊隊長及利吉村民等人到場，幫忙搜捕竊嫌。

台東警分局指出，經過警民合作，鍥而不捨的3小時地毯式搜索，終於在利吉土地公廟以南約100公尺處，查獲躲在草叢中，專偷地方上各宮廟香油錢的邱姓通緝犯，警民立即將他逮捕，訊問後依竊盜罪嫌移送台東地檢署歸案及擴大偵辦。

台東地區5月初發生數起寺廟香油錢遭竊盜案，經民眾在臉書社團「台東大小事」PO文後，引發民眾高度關注，警方從犯案方式、時間、地點研判這幾件宮廟功德箱竊案，應該同一人所為，並加強深夜時段防竊巡邏勤務，終在昨天清晨逮到4月27日遭台東地院通緝的邱姓慣竊。

台東 土地公 通緝

延伸閱讀

神明有眼！百年媽祖宮金牌兩度失竊 查獲竊嫌過程很玄

攔捕百年媽祖廟註生娘娘金牌兩竊嫌 麻豆警幹員腳受傷

新北防疫基金 22宮廟捐逾3千萬 羅東送防疫物資 援助日本姊妹市

汐止宮廟志工有愛心 趕做素便當送防疫人員

相關新聞

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

台北市馬偕醫院福音樓5樓今天下午1時許發生火警，北市消防局獲報到場，院方已自行撲滅火勢，並疏散病患，現場疑似衛教室的電器...

台11線台東成功鎮小馬路段兩車對撞 1女無生命跡象

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12點20分左右，發生兩車對撞事故，警方初步調查表示，目擊稱其中...

新北鐵皮廠房火警 差點波及重機倉庫內法拉利等名車

新北市泰山區中港南路1家日用品商的鐵皮屋倉庫，今天凌晨發生火警，由於周邊全是違章鐵皮廠房，消防局更擔心延燒到鄰廠1家大型...

影／砂石車下國3號竹南交流道直撞分隔島 車頭毀人輕傷

一輛砂石聯結車滿載泥土，昨天在國道3號苗栗縣竹南交流道南下出口，直接開上分隔島撞及號誌桿，車頭碎片噴飛，還好車速不快，一...

缺錢搶婦人醫藥費3萬 男丟車又變裝19小時內仍被逮

42歲陳姓男子22日在新北市中和區持刀搶走在ATM提領現金的49歲李姓女子新台幣3萬元，隨後騎車逃往新店方向；警方獲報後...

台東對撞車禍 他疑逆向超車她枉送性命

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12時10分左右，發生兩轎車對撞事故，警方初步調查疑似張姓男子（...

小姐拾獲4千萬合約書嚇傻 報警處理挽救粗心失主飯碗

新北市有1名李小姐，日前在淡水區北新路山上拾獲1本買賣合約書，打開赫然發現成交金額高達4千多萬元，連忙交到派出所，也幸好...

張紘溢、黃思婕救災救難 票選公職教育、消防第一

桃園市消防局特搜大隊第一搜救分隊小隊長張紘溢、第一大隊三民分隊隊員黃思婕2人參加一項人力銀行票選全國最感人工作貢獻，前晚...

貸款廣告藏陷阱 髮型師紓困不成反淪詐騙人頭

刑事警察局表示，日前桃園1名從事美髮業的林姓女子，收到自稱國內知名銀行貸款專員的手機廣告簡訊，對方聲稱可協助信用不佳、無...

影／台東海巡隊員落海殉職 陳國恩告別式追贈三等獎章

海巡署艦隊分署台東海巡隊隊員黃睿濠，本月10日執勤巡視船艇甲板及機艙，執勤過程中不幸落海死亡，家屬今天在台南市殯葬管理所...

火警母子關鐵門往上逃 消防員：住家逃生記得1216原則

台中市沙鹿區日前發生住宅火警，一對母子受困獲救，清水消防分隊昨晚在臉書提醒民眾逃生重要問題，平常要有家庭逃生計畫，遇到火...

影／騎士闖紅燈撞人車身吃土 拍拍灰塵騎走吃2張罰單

台中市潘姓男子上月25日開車行經東區進德路、樂業路時，一輛機車撞上他的車身，潘發現後停靠在路旁下車查看，潘車身有明顯刮痕...

熱門新聞

國中生在摩鐵辦「COSPLAY交配派對」？ 警查證為假訊息

影／日月潭溺水意外大逆轉 張女自己走入湖畔跳下

男子被警車載往億載金城卻意外溺斃 警方今出面說明

台鐵桃園內壢晚間傳死傷事故 警消沿途尋找中

影／開紅單字體工整到爆紅 台南員警現身「受寵若驚」

專挑中午時段下手 台中男偷早餐店、彩券行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。