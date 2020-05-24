影／騎士闖紅燈撞人車身吃土 拍拍灰塵騎走吃2張罰單

台中市潘姓男子上月25日開車行經東區進德路、樂業路時，一輛機車撞上他的車身，潘發現後停靠在路旁下車查看，潘車身有明顯刮痕，但騎士摔倒在道路中央後，隨即扶起機車後，騎車離開現場，潘十分錯愕，報警處理，警方循線通知騎車的徐姓男子到案，徐辯稱「趕著上班」，警方依違反道交條例告發後，今函送開罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月25日凌晨2時許獲報，潘姓男子開車在東區進德路直行，正要通過樂業路時，一名機車騎士突然闖紅燈，從潘車的左側撞上，騎士也當場在道路中央摔車，潘得知轎車遭撞後，停靠在路旁後又倒車返回現場，未料該名騎士扶起機車，見身上沒有受傷後，就趕緊騎車離開，潘只好向警方報案，以求償車身的修護費用。

警方調閱監視器後，查出涉違規的徐姓男子（44歲），徐到案時辯稱，當時他沿著樂業路行駛，因趕著上班所以「闖紅燈」，不過想說要先向公司報告，所以才會離開現場，後來再騎車返回現場時，被撞的車主已不在場，所以也沒有報警。

台中市第三警分局交通分隊根據徐的證詞，車身毀損痕跡，路口監視器等證據，認定徐違反道交條例，涉肇事逃逸、闖紅燈，依法告發今函送台中市交通事件裁決處開罰。