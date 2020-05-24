女子日月潭落水溺死 獨留母親悲傷不已

37歲張姓女子前天在日月潭落水，遺體昨天被尋獲；張母育有3名子女，2個兒子先後過世，唯一的女兒也落水身亡，讓張母悲傷不已；警方則說，監視器沒拍到張女落水畫面，死因待查。

張女前天傍晚和友人在日月潭玄光寺碼頭搭船時，友人只聽到張女叫聲，轉頭一看就發現張女已失去蹤影，南投縣消防局獲報派出日月潭分隊、魚池分隊以及草屯分隊等多個分隊前往搜救，搜救人員直到昨天下午1時55分才尋獲張女遺體。

張女落水後，張女家屬也趕到現場關心搜救進度，看到潛水人員將張女遺體拉上岸，家屬悲傷不已；據張女的鄰居指出，張女失業已有一段時間，而張母有3名子女，但2個兒子先前已先後過世，唯一的女兒如今又傳出意外。

有媒體報導，有監視器拍到張女跳水的過程，不過轄區南投縣警察局集集分局伊達邵派出所卻指出，張女在玄光寺碼頭跳水的地點，剛好是監視器的死角，沒有拍到張女落水的過程；集集分局一名高階警官則說，沒有監視器拍到張女落水，不過有另一支監視器拍到張女在玄光寺碼頭附近，嘗試要跳水，但是被同行的男友人拉住。

警方指出，台灣南投地方檢察署檢察官今天將針對張女的遺體進行相驗，至於張女的死因，檢警仍在調查中。