新北鐵皮廠房火警 差點波及重機倉庫內法拉利等名車

新北市泰山區中港南路1家日用品商的鐵皮屋倉庫，今天凌晨發生火警，由於周邊全是違章鐵皮廠房，消防局更擔心延燒到鄰廠1家大型重機車的知名貿易商倉庫，裡面停放數輛名貴跑車。幸好火勢大約2小時後撲滅，目前由重機具開挖，協助殘火處理及火場調查。

這場火警發生在凌晨1時35分左右，據稱業主就住在附近，半夜聽見異常聲響，查看發現廠房失火，立刻報案。由於中港大排支流附近這一帶，四周幾乎全是違章鐵皮廠房，消防局動員3個大隊、17個分隊派遣各式救災車47輛、154人趕往搶救，並由副局長率應變小組到場協助指揮。

消防隊員抵達現場時，日用品倉庫已經全面燃燒，並因存放大量助燃物質，火勢擴大非常迅速，且有延燒之虞，隨即布設水線灌救、阻隔，同時出動雲梯車從空中射水降溫，所幸沒有傳出人員受困。

而且火場鄰近1家大型重機進口貿易商的旗艦展售廣場，後方倉庫不僅存放大量輪胎、零配件，更停放多輛重機、甚至還有法拉利、保時捷、賓利等名車，為了防止遭受火勢波及，消防隊員破門布設水線阻隔。