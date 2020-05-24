溺斃日月潭 影片揭露投湖真相

日月潭玄光寺碼頭張姓女子落水，消防隊員動員大批人力搜救，同時潛水搜尋。圖／讀者提供

一名卅七歲張姓女遊客前天到日月潭玄光寺，準備搭船遊湖，疑因下雨濕滑失足落水，一旁男性友人聽到張女驚呼聲，轉身已不見蹤影，消防隊前天搜尋未果，昨天再度潛水搜尋，家屬也在湖畔呼喊張女名字，搜救廿一小時後，終於尋獲張女，但已死亡多時。

警方原以為是落水意外，從監視器畫面發現，張女並非失足滑倒，而是自己走入湖旁並躍入水中，先前還向家屬交代後事，警方初步排除他殺嫌疑，將進一步確認張女落水和死因。

警方調查，張女原本在台中市工作，最近曾車禍受傷，失業二個星期，情緒相當低落，她曾向家人說，後事要如何料理，家人以為她只是隨便說說，沒想到竟然真的尋短。

南投縣消防局前天傍晚五點多接獲報案，指日月潭玄光寺碼頭有遊客落水失蹤，日月潭分隊獲報後趕抵現場，利用橡皮艇和潛水，分別在水面和湖中搜尋，日月潭從前天凌晨起便雨勢不斷，讓搜救變的困難，連夜搜尋並未發現。

與張女同行的男性友人說，當時他們正準備搭乘遊艇，沒想到張女走在碼頭旁，突然就往湖邊走過去並跳下；張女家屬接獲通知，從北部趕到日月潭，昨天一早拿著張女的衣物在湖邊呼喊，「趕快上來啊！別讓大家擔心」，張女母親泣不成聲，祈禱女兒平安歸來。

日月潭分隊長金可瀚說，前天案發當時動用探測機和水下照相機，在水下探測，一度發現碼頭水底疑有塊狀物體，但下水搜尋後無發現，經過四個多小時搜救，直到晚間九點多，礙於天色已晚，影響能見度，只好先行返隊。

由於日月潭最深可達廿七公尺，加上這兩天大雨，搜尋並不容易，消防隊昨天一早再派廿八人到相關水域搜尋，下午兩點在玄光碼頭水域找到張女遺體。

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