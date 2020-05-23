影／日月潭溺水意外大逆轉 張女自己走入湖畔跳下

「趕快上來啊！」37歲張姓女遊客22日傍晚到日月潭玄光寺準備搭船遊湖，疑似下雨濕滑失足落水，消防人員連夜搜尋，今天下午2時發現遺體，可惜已死亡多時，且從監視器畫面發現，她並非失足，而是自己走入湖旁並躍入水中，且之前還向家屬交代後事，溺水原因檢警將調查釐清。

南投縣消防局22日傍晚5時多接獲報案，日月潭玄光寺碼頭疑似有遊客落水失蹤，日月潭分隊獲報後趕抵現場，利用橡皮艇和潛水分別在水面和湖中搜尋，但是沒有發現。

和張女同行的男友人說，昨天準備搭乘遊艇，卻聽到張女慘叫聲，但轉身察看張女已經落水不見，日月潭從昨天凌晨起便雨勢不斷，讓搜救變的困難，昨晚連夜搜尋，並未發現。

家屬接獲警方通知趕到日月潭，今天一早拿著張女的衣物在湖邊呼喊，「趕快上來啊！別讓大家擔心」，張女母親更泣不成聲，跪在地上喃喃祈禱女兒平安歸來。

日月潭分隊長金可瀚說，今天上午動用探測機和水下照相機，在水下探測，一度發現碼頭水底疑似有塊狀物體，但下水搜尋仍無發現。因為日月潭最深可達27公尺，加上這兩天大雨，搜尋並不容易。但警消和家屬不放棄，持續在水上和湖中搜救，直到下午2點找到張女，但已經沒有生命跡象，家屬希望破滅。

不過，警方以為是落水意外，調閱監視器畫面，卻發現並非失足滑倒。原本張女走在碼頭旁突然就往湖邊走過去並跳下，同行的張姓男子措手不及，張女已沉入水中。警方調查，張女原本在台中市工作，但最近曾車禍受傷，且失業二個星期，情緒相當低落，曾向家人說，後事要如何料理，但家人以為她只是隨便說說，沒想到竟然真的尋短。警方初步排除他殺嫌疑，遺體先送往殯儀館，並將進一步確認張女落水和死因。

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