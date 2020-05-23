影／開紅單字體工整到爆紅 台南員警現身「受寵若驚」

有網友在臉書社群分享一張交通違規舉發單，員警一撇一捺認真的開出這張紅單，字體工整到被喻為迄今看過員警最好看的字，因而爆紅，當事人台南市警一分局德高派出所員警姜誠今晚在東區崇善路與中華東路口執行交通崗，「受寵若驚」他說，沒想到會引起這麼大的回響。

現年27歲的姜誠，特考班104期，從警5年，已婚，他曾在桃園市中壢警分局龍興派出所服務時，與同事李尚旻在執行巡邏時破獲移動兵工廠，返回台南家鄉服務。他表示，因為喜歡助人，伸張正義，穿上這套警察制服，更能實現自己的夢想。沒想到自己警察生涯，因為他所開紅單上的字體而爆紅。

他說，沒想到大家很驚訝警察寫字好看是一件奇怪的事。他喜愛硬筆、隸書，空閒之餘上網蒐尋鋼筆社團或前輩佳作，將喜歡的折角、頓挫等學起來，內化成自己的東西。

他指出，剛踏入警界，在一舊派出派出所駐地，曾看過30年前一位老學長他的戶口查抄手抄本，字體非常娟秀，真的非常好看，一直記在心裡頭，他所寫的幾個字，還刻意去模仿其字體。