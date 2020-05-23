影／台南新建廠房工地堆高機翻覆壓傷駕駛昏迷 勒令停工

台南市新市樹谷園區看西路、樹谷大道口新建廠房工地，下午鐘姓男子操作堆高機時疑似雨後土質鬆軟翻覆，被堆高機壓住受困，其他工人使用吊車將堆高機吊起，救出時人已昏迷，消防人員到場時檢查傷者頭部兩處撕裂傷，昏迷指數3，送往安南醫院開刀救治；勞工局獲報勒令停工調查事發原因。

勞工局人員調查，初步研判可能因連日豪雨，堆高機輪胎陷入泥濘卡住，操作脫困時不慎翻覆，鐘姓駕駛疑未繫安全帶，翻覆時飛出車外才被堆高機壓住。