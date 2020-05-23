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公路總局台東工務段1職員 巡路自撞搶救不治

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導

公路總局第三養護工程處台東工務段利嘉站陳姓男職員，今天開公務車巡視道路勤務結束，準備返回單位途中，不慎撞擊橋墩，經送醫搶救仍不治。台東工務段表示將協助家屬處理相關事宜。

台東工務段段長李秉仁表示，昨天台東地區下大雨，依規定今天早上必須進行轄管公路的朝巡勤務，陳員早上7點開公務車出勤，下午1點多工務段就接獲發生車禍的通知，但很不幸經馬偕醫院搶救2個多小時後不治。

李說，47歲的陳員服務超過20年，是段裡資深員工，平時表現認真，與同事相處融洽，這次因同事請假，臨時由陳員代班，發生不幸段內同事及家屬都非常難過，目前已安排同仁陪伴家屬，並全力協助撫恤申請及後事處理。

今天下午1點多，消防隊接獲通知省道台11線南下富岡段神鷹橋上，發生一藍色廂型車自撞意外，救護人員抵達現場時，發現陳員受困駕駛座上動彈不得，但意識清楚，隨即利用破壞器材花20分鐘將扭曲變形的車頭破壞後，將陳順利救出送往馬偕醫院。

不過，由於撞擊力道猛烈，導致陳身體多處擦挫傷及臟器嚴重損傷，送醫途中沒有呼吸心跳，經緊急搶救2個多小時，仍搶救不治。而警方初步調查自撞明確，但是否是天雨路滑或精神不濟所致，必須做進一步調查釐清。

由於撞擊力道猛烈，藍色公務車頭扭曲變形嚴重，陳姓男職員受困駕駛座上動彈不得。記者尤聰光／攝影
由於撞擊力道猛烈，藍色公務車頭扭曲變形嚴重，陳姓男職員受困駕駛座上動彈不得。記者尤聰光／攝影
公路總局第三養護工程處台東工務段利嘉站陳姓男職員，今天開公務車執行朝巡（巡視道路）勤務結束，返回單位途中發生自撞意外。記者尤聰光／攝影
公路總局第三養護工程處台東工務段利嘉站陳姓男職員，今天開公務車執行朝巡（巡視道路）勤務結束，返回單位途中發生自撞意外。記者尤聰光／攝影

台東 事故

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